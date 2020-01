Pogba subito a lavoro

TORINO – Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha già iniziato il percorso riabilitativo a seguito dell’operazione che ha subito.

Come documentato dallo stesso calciatore sulle sue Instagram Stories, dove sta postando le fasi della sua riabilitazione in tempo reale, il centrocampista francese ha già ripreso a lavorare per tornare in campo il più in fretta possibile. Pogba dovrebbe lasciare lo United a fine stagione con la Juventus alla finestra in attesa di sviluppi.