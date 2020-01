TORINO- Paul Pogba si opera alla caviglia e rassicura i tifosi con un video su Instagram. Obiettivo di mercato di Juventus e Real Madrid, il francese si è operato alla caviglia nella giornata di oggi: intervento che lo terrà fuori dai campi di gioco per molte settimane. Il centrocampista del Manchester United ha tranquillizzato i tifosi con un breve video. Queste le sue parole: “Sono ancora vivo, questa è una buona notizia. Non so dove mi trovo. A Manchester? a Parigi? In Guinea? No, non sono ubriaco. Non so in che stato mi trovo…”