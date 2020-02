Pogba regala la maglia a Justsul e gli firma la pancia: “Questo ragazzo è troppo divertente”

TORINO – Il calciatore del Manchester United Paul Pogba sta proseguendo la sua riabilitazione dall’infortunio.

Il suo rientro in campo potrebbe avvenire a breve, ma intanto il numero 6 dei Red Devils ha approfittato del tempo libero per incontrare Justsul, diventato in poco tempo un fenomeno del web e dei calciofili per le sue imitazioni: Pogba ha condiviso su Instagram il video dell’incontro, nel quale ride e scherza con Justsul prima di firmargli, sulla pancia scoperta, la sua maglia.