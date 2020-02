Plastino: “La Juventus sembra un ibrido in questo momento”

TORINO – Il noto giornalista, Michele Plastino, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa il momento della Juventus e di Sarri: “Sarri? Il problema è che ha cambiato fin troppo e continuamente. La formazione iniziale col Verona mi sembrava perfetta in attacco, ma la Juventus sembra un ibrido in questo momento. A metà tra quella di Allegri e quella che vorrebbe Sarri. Credo che non tutti siano in linea con l’allenatore, non vedo unità di pensieri. Quando pressi alto dovresti giocare con la difesa alta e invece mi sembra che soprattutto là dietro ci sia qualcuno che freni. E’ la via di mezzo il più grande pericolo della Juventus di oggi, ma i meriti del Verona non possono essere dimenticati. Siamo ai livelli dell’Atalanta della passata stagione. E’ una mina vagante”.