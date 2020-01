Plastino: Dybala deve essere trequartista, non Douglas Costa

TORINO – Il noto giornalista romano Michele Plastino è intervenuto ai microfoni de La Radio Sportiva, lasciando le seguenti dichiarazioni sulla Juventus, in particolare punzecchiando il tecnico bianconero Maurizio Sarri: “Il trequartista giusto per l’attacco bianconero è Dybala, non Douglas Costa, che invece vedrei bene da esterno nel tridente”. Poi svela l’errore commesso da Ancelotti: “Il suo grande errore è stato voler rinnegare le linee guida del lavoro svolto da Sarri. Da quel momento si è rotto tutto. Gattuso, invece, sembra che stia riprendendo il filo abbandonato da Carlo”