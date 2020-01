Pjaca in uscita a gennaio, tante pretendenti dalla Serie A

TORINO – Gli ultimi mesi, vissuti praticamente da separato in casa, stanno per lasciare spazio ad una nuova esperienza per Marko Pjaca. È molto probabile che il croato possa lasciare la Juventus nel corso di questo gennaio, con le pretendenti che non sembrano mancare. I bianconeri avevano provato ad utilizzarlo come contropartita nell’affare Kulusevski, ma il Parma, pur interessato al giocatore, ha respinto questa ipotesi. Su Pjaca c’è anche il Cagliari, che stando a Tuttosport avrebbe già effettuato più di un sondaggio, ma starebbero seguendo la situazione anche Sampdoria, Atalanta, Lazio, Genoa e Sampdoria.