TORINO – Miralem Pjanic, sul suo account ufficiale Instagram, ha commentato la vittoria per 4-0 sul Cagliari. Nella foto è presente Ronaldo che esulta dopo un suo gol con il bosniaco e Ramsey. Queste le sue parole nel post: “Ricominciamo dalla gioia di una vittoria in casa Abbiamo un sacco di buoni propositi per il nuovo anno #JuveCagliari #ForzaJuve”