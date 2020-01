TORINO – Dopo la botta rimediata al San Paolo, le condizioni di Miralem Pjanic hanno messo in apprensione staff e tifosi della Juventus. Il bosniaco però non sembrerebbe aver riportato gravi lesioni, e – riferisce Sportmediaset – dovrebbe riuscire a partire titolare domenica contro la Fiorentina. Al suo fianco ci sarà molto probabilmente Bentancur, sempre più prezioso per gli equilibri del centrocampo bianconero, e un incontrista tra Matuidi e Rabiot.