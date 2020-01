Pjanic: “Punizioni? Prendo spunto da Juninho. Vogliamo vincere tutto”

TORINO – Il centrocampista della Juve Miralem Pjanic, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di un evento all’Adidas di Milano, dove ha parlato sia dei suoi calci di punizione che degli obiettivi stagionali.

SULLE PUNIZIONI – “Le provo per 20-30 minuti il giorno prima della partita. Solo ripetendo il gesto diventa naturale. Juninho faceva lo stesso, è stato il miglior battitore. Anche CR7 lo fa, è l’unico modo per migliorare​”.

SUGLI OBIETTIVI – “Vogliamo competere su tutti i fronti, sarà così fino in fondo. Il campionato sarà combattuto fino alla fine, non dobbiamo mollare niente. Troppo in forma adesso? No, siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo in forma da inizio anno. Poi, la Champions arriva, le partite da dentro fuori pure. Ne è arrivata una ieri, non si possono sbagliare. L’importante sarà che tutti siano a disposizione ed in buona salute, noi vogliamo arrivare in fondo a tutto”.

SUL NAPOLI – “Facciamo partita dopo partita, domenica ci aspetta un Napoli forte, anche se in difficoltà in campionato, in Coppa hanno fatto un’ottima partita contro un avversario forte. Gattuso è un allenatore molto preparato, ci sarà da lottare, ma il nostro obiettivo sono i tre punti”.