Pjanic: “Prendiamoci la finale a casa nostra”

TORINO – Nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, la Juventus ha ottenuto un preziosissimo pareggio per 1-1 in casa del Milan, in virtù della regola del gol fuori casa. I rossoneri si sono portati in vantaggio per primi grazie alla rete di Ante Rebic che, sta confermando sempre di piu il suo momento di forma smagliante. Non è da meno però Cristiano Ronaldo che, trova la rete per l’ undicesima gara consecutiva tra campionato e Coppa, regalando cosi il pareggio ai bianconeri. E’ stato Miralem Pjanic a suonare la carica in vista della gara di ritorno e lo ha fatto attraverso i social, dove sul suo account Instagram ha pubblicato una foto che lo immortala nella gara di ieri, con sotto la seguente citazione: “Prendiamo la qualificazione per la finale a casa Nostra”.