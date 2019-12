Pjanic: “Per stare in cima a volte serve salire in cielo”

TORINO – Nell’anticipo di Marassi tra Sampdoria e Juventus, a spuntarla sono stati i bianconeri, grazie a due autentiche magie prima di Dybala e poi di Ronaldo. Inutile il momentaneo pareggio di Caprari, nato da un ingenuità di Alex Sandro. Animalesca invece, la rete messa a segno da Cristiano, che è volato ad un’altezza di 2,56 metri dal suolo, impattando e infilando alle spalle di un incolpevole Audero. Al termine del match è stato Miaralem Pjanic a manifestare tutto il suo entusiasmo, elogiando anche il gesto atletico di CR7 attraverso il suo account Instagram dove ha postato una foto di squadra con la seguente citazione: “Per stare in cima a volte serve salire in cielo. Adesso prepariamoci per la Supercoppa, abbiamo una finale da giocare”.