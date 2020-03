Pjanic: “Non sottovalutate questa emergenza. Alla fine c’è sempre luce dopo la notte”

TORINO – Dopo che l’emergenza Coronavirus ha colpito anche il primo calciatore della nostra Serie A e porta il nome del bianconero Daniele Rugani, in tanti si sono voluti unire a lui con dei messaggi di affetto e di sostegno, da parte di tutto il mondo dello sport. L’ultimo post è quello postato qualche istante fa dal centrocampista bosniaco Miralem Pjanic che, sul suo account Instagram ha pubblicato una foto di alcuni infermieri e medici. Sotto al post, il seguente messaggio che, invita tutti a mantenere queste linee guida per tentare di uscirne il prima possibile.

“Dove arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando. Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela. Alla fine c’è sempre luce dopo la notte ma bisogna volerlo. Forza Daniele, siamo una squadra anche in momenti come questo”. Ci teniamo a fare i piu sinceri auguri di pronta guarigione a Daniele Rugani e a tutti i contagiati.