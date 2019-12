Pjanic: “Guardiamo agli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, uniti fino alla fine”

TORINO – Il giocatore della Juventus Miralem Pjanic ha postato sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta in Suercoppa di ieri.

Dopo quella in campionato infatti, i bianconeri hanno subito un’altra sconfitta per mano della squadra di Simone Inzaghi, che si è imposta per 3-1 nella finale della Supercoppa: “Abbiamo grandi responsabilità perché indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all’altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, Uniti Fino alla fine.”