Pjanic e CR7 conquistano Dubai: premiati entrambi al Globe Soccer Awards

TORINO – In attesa che il nuovo anno calcistico abbia inizio, i tifosi juventini si godono e si coccolano i loro due campioni assoluti, Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. La coppia bianconera infatti, è stata da poco premiata a Dubai, durante l’assegnazione del Globe Soccer Awards, dove ad aggiudicarsi alcuni trofei, sono stati proprio il bosniaco e l’alieno di Funchal. All’ex giallorosso è stato assegnato il premio alla carriera mentre a CR7 quello come miglior giocatore dell’anno. Ennesimo trofeo dunque per Cristiano che, va a sommarsi con quelli già accumulati fino ad ora, il primo per quanto riguarda il numero 5 invece.