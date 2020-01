TORINO – La Juventus per la partita di domenica contro la Fiorentina potrà contare anche su Miralem Pjanic.

Il centrocampista, uscito anzitempo dalla sfida contro il Napoli persa domenica sera, sembra aver recuperato dalla contusione al collo del piede sinistro rimediata al San Paolo, anche se sta ancora svolgendo lavoro differenziato. Non dovrebbero comunque esserci problemi per il suo impiego di domenica, con Sarri che lo visionerà in questi giorni e deciderà.