Pjanic consola il piccolo Samuele infortunato

TORINO – Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic è stato autore di un grande gesto fuori dal J Medical.

Il giocatore, arrivato nella clinica bianconera per le visite dopo l’infortunio avuto contro il Brescia, ha incrociato un ragazzo di nome Samuele fuori dal centro medico bianconero: il ragazzo era in lacrime per il suo infortunio, e Pjanic ha voluto rassicurarlo, come raccontato dallo stesso ragazzo a Tuttosport: “ Ero a pezzi, sono uscito piangendo. Con la mia squadra regionale stiamo lottando per un posto alle finali regionali, ero distrutto all’idea di non poter continuare sul campo una stagione tanto avvincente. Ha notato le mie lacrime, il mio sguardo perso e mi ha fermato. Solo a quel punto ho realizzato: ‘Stai tranquillo, sono cose che succedono nel calcio’, mi ha detto dopo aver ascoltato la mia storia.”

