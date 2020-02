Pjanic ci sarà contro il Lione

TORINO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic sarà presente nella sfida contro il Lione. Il bosniaco dovrà stare a riposo qualche giorno per smaltire l’affaticamento all’adduttore destro, che lo ha costretto a lasciare il campo appena entrato nel match contro il Brescia. Il regista bianconero sarà convocato probabilmente anche contro la Spal, ma Sarri non vuole rischiare di inserirlo dal primo minuto per non avere ricadute e recuperarlo pienamente per l’ottavo di finale di Champions League.

