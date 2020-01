Pjanic batte Bullard e lo ‘umilia’ sui social: “Se vuoi la rivincita basta chiederla”

TORINO – Dopo la brillante vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese, ora le attenzioni dei giocatori bianconeri sono tutte rivolte alla gara di campionato contro il Parma, all’Allianz Stadium. I ragazzi di mister Sarri si stanno allenando intensamente per portare a casa altri tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Ma c’è chi si sta allenando in maniera particolare ed è il caso del bosniaco Miralem Pjanic che, ha sfidato e battuto l’ex centrocampista inglese Jimmy Bullard, ospite speciale alla Continassa, durante una gara di colpi di tacco al volo, vinta brillantemente dall’ex giallorosso che lo hai poi ‘umiliato sui social’. Pjanic ha infatti postato un video della loro sfida, con la seguente citazione: “Quando ordini una cosa online vs quando arriva a casa. Jimmy se vuoi la rivincita puoi averla, basta chiedere”. Chissà se l’ex inglese accetterá un’altra battaglia.