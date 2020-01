Pjaca verso la Lazio. Il suo agente: “Stiamo valutando con la Juve”

Di RAMONA MARCONI

ROMA – Marko Pjaca continua a non trovare spazio con Sarri. Ed è per questo che le possibilità che rimanga in bianconero, in questo finale di stagione, sono assai remote. La dirigenza campione d'Italia, insieme all'agente Naletilic lavorano per trovargli una nuova destinazione, con la solita soluzione del prestito. Per fare luce sul futuro del croato, i microfoni di Cittaceleste.it intercettano il suo agente: "Stiamo valutando tutte le soluzioni insieme alla Juve. Non ho ancora avuto una offerta ufficiale da parte della Lazio, ancora non ci ho parlato". La Lazio rimane vigile, ma anche Cagliari, Parma e Verona avrebbero messo nel mirino il giocatore. La certezza, al momento, sembra essere solo una: Marko Pjaca lascerà i bianconeri a gennaio: "Sì, l'intenzione è questa. Molto probabilmente andremo in prestito a gennaio".