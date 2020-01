TORINO – Juventus e Cagliari sembrano aver raggiunto l’accordo per il passaggio in Sardegna di Marko Pjaca.

L’attaccante croato, tornato dopo un lungo stop dovuto ai tanti infortuni che lo hanno colpito, dovrebbe trasferirsi durante il mercato di gennaio al Cagliari, per cercare di ritrovare la forma migliore e la continuità di gioco che la Juventus non può garantirgli. Per la conclusione manca solo il si del giocatore.