Pjaca verso il Cagliari

TORINO – L’attaccante della Juventus Marko Pjaca dovrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato per cercare di riprendere la condizione dopo l’infortunio.

Il giocatore non trova spazio infatti in prima squadra e Paratici sta lavorando per vederlo in prestito: a questo proposito sarebbe quindi vicino l’accordo con il

Cagliari per il prestito del giocatore fino alla fine della stagione, con la speranza che possa ritrovare la forma migliore, andata persa tra gli infortuni di queste stagioni.