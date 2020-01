Pjaca verso il Cagliari

TORINO – L’attaccante della Juventus Marko Pjaca dovrebbe avere il via libera durante questa settimana per trasferirsi al Cagliari. La Juventus e i sardi dovrebbero chiudere per il prestito per 18 mesi a 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto a 12 milioni in favore della squadra isolana, ma con il controriscatto in favore della squadra bianconera, che avrà così un’opzione sul giocatore in futuro. Ma attenzione perché in queste ore il CFO bianconero avrebbe accelerato: ora Paratici può chiudere 3 grossi affari e occhio alle sorprese! >>>VAI ALLA NOTIZIA