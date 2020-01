TORINO – Il futuro dell’attaccante della Juventus Marko Pjaca sembra essere ormai lontano dai bianconeri.

Paratici sta infatti chiudendo l’accordo con il Cagliari per il prestito del giocatore fino alla fine della stagione: Pjaca si è convinto ad andare in Sardegna, dove spera di poter ritrovare continuità e tranquillità per tornare ai livelli per infortunio e giocarsi le sue carte il prossimo anno in bianconero.