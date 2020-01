Pjaca: rischia di saltare il trasferimento al Cagliari

TORINO – A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, in casa Juve tiene ancora banco il destino di Marko Pjaca.

Per il giocatore sembrava ormai questione di giorni per il trasferimento al Cagliari, ma nelle ultime ore la trattativa sembrerebbe essersi bloccata: i due club continueranno a parlare in questi giorni, sperando nella buona riuscita dell’affare.