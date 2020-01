TORINO – L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia che nonostante l’accordo tra Cagliari e Juventus per Pjaca sia ormai raggiunto da giorni, sulla base del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, l’intesa sul contratto del croato non sarebbe ancora definitiva. Giulini vorrebbe infatti abbassare leggermente le pretese dell’esterno bianconero e proprio per questo motivo le visite mediche già programmate giorni fa sono momentaneamente saltate.