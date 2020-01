TORINO – Sembra ormai questione di giorni per il passaggio dell’attaccante croato Marko Pjaca al Cagliari.

Il giocatore passerà in Sardegna in prestito per 18 mesi a 1,5 milioni, con il riscatto fissato poi in favore dei sardi a 12 milioni di euro. Nel contratto anche il controriscatto bianconero, fissato a 18 milioni, con l’affare che andrà in porto non appena il giocatore troverà l’accordo economico con il club isolano.