TORINO – Dopo anni dove è stato sempre messo ai margini o girato in prestito ad altre squadre, Marko Pjaca dice addio alla Juventus. Dopo che l’affare con il Cagliari sembrava in dirittura d’arrivo, sfumato poi nelle ultime ore, ora l’attaccante croato ha trovato un’altra destinazione. Stando a quanto riportato da Sky, sarebbe imminente la firma con l’Anderlecht, club con il quale sono previste le visite mediche per la giornata di oggi.