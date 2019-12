Pizzarotti, pres. Parma: “Kulusevski resta qui fino a giugno”

TORINO – La Juventus ha trovato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto di Dejan Kulusevski, gioiello svedese che si è messo in luce in questi primi mesi di prestito a Parma. Il giocatore si trasferirà in bianconero a giugno, ma erano state fatte delle ipotesi su un suo possibile arrivo a Torino già nelle prossime settimane. Voci smentite dal presidente del club ducale, Pietro Pizzarotti, che ai microfoni della Gazzetta di Parma ha dichiarato: “Kulusevski resterà al Parma fino a giugno. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, il Parma è ancora la dimensione giusta per lui, per continuare a crescere. Poi meriterà altri palcoscenici, perché è veramente fortissimo, ma fino a giugno ce lo godiamo noi”.