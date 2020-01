Pistocchi: “Errore di De Laurentiis lascare andare alla Juve Sarri”

TORINO – Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Positivo il lavoro di Sarri e Conte, allenatori diversi con concetti diversi, che sono riusciti ad ottimizzare le risorse in maniera ottimale. La Juve è campione d’inverno e qualificata agli ottavi di Champions con due turni d’anticipo. L’Inter è seconda in classifica e ha valorizzato diversi giocatori come Lukaku e Lautaro. A volte non è stata la massimo per le poche alternative in rosa. Promuovo Inzaghi, che ha ottenuto risultati strepitosi. Ha una buona squadra, mi meravigliavo quando perdeva con la Spal, non ora. Anche la Roma ha espresso un buon calcio .Anche contro la Juve mi è piaciuta, cerca sempre di giocare a calcio. Per me Preziosi, Maldini e Boban e De Laurentiis tutti insufficienti. De Laurentiis ha fatto un errore, doveva mettere il contratto in bianco sotto a Sarri. Questa squadra poteva vincere. E’ stato un errore prospettico”