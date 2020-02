TORINO – L’ex centrocampista Andrea Pirlo ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport del centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

“Il futuro dirà anche che Tonali è il mio erede? No. Fortissimo ma diverso da me nel gioco. Ha tutto del campione ma è più una mezzala o un centrale in un centrocampo a due. Può già giocare in una grandissima squadra, è il migliore di questo campionato.”