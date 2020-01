Pioli: “La Juve non è invincibile”

TORINO – L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia conquistata contro il Torino.

“ E’ stata una bellissima partita. Abbiamo giocato bene, ma dovevamo chiudere con un bottino superiore il primo tempo. Abbiamo comunque superato un turno complicato meritatamente. In semifinale giocheremo contro la squadra più forte d’Italia, ma non è invincibile. Ora stiamo concentrati sul campionato e pensiamo una partita per volta.”