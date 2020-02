Pioli: “Fatto grande gara contro la Juve, VAR a chiamata non mi piace”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino.

“Dobbiamo avere la faccia di Ibra. Nel derby sono bastati 3 minuti per cambiare la partita, abbiamo mollato un attimo e l’abbiamo persa. La faccia deve essere quella. Contro la Juve abbiamo fatto una grande gara. Solo se giochiamo con intensità e generosità possiamo fare bene. Il Milan si deve preparare bene alla partita e deve consolidare quelle situazioni che ci hanno permesso di giocare due grandi partite contro le squadre migliori del campionato. Chiaro che se la stagione finisse oggi non saremmo soddisfatti, non vorremmo che il 24 maggio la classifica fosse questa.”

VAR A CHIAMATA – “L’allenatore fa l’allenatore, l’arbitro fa l’arbitro. Penso ancora oggi che la tecnologia permetta agli arbitri di arbitrare con maggior serenità, ma questa soluzione non mi piace.”

