Piccinini: “La Juve è andata molte volte in difficoltà in questa stagione”

TORINO – Il noto telecronista Sandro Piccinini, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una trasmissione televisiva su un programma del Napoli, dove ha parlato del match tra bianconeri e partenopei.

“Direi più meriti del Napoli. Il Napoli ha giocato una partita tatticamente perfetta e con lo spirito giusto, alla Gattuso. Anche l’appoggio del pubblico è stato importante. Ha ritrovato quel pizzico di entusiasmo che è fondamentale e che in questi mesi si era perso. Quindi è stato un Napoli che ha giocato ad un grande livello, anche compatibilmente con le possibilità attuali dello stato di forma. La Juventus è andata in difficoltà, considerato il potenziale della rosa. Ma non è la prima volta che non riesce a sviluppare il gioco e ricordiamo che Sarri è andato alla Juventus proprio per migliorare la qualità del gioco. Onestamente questo gran miglioramento non si è visto, salvo qualche partita in Champions. Quando incontra qualche avversario come il Napoli che tiene bene il campo questi difetti emergono”.