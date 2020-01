Piccinini: “Il gioco di Sarri alla Juve si intravede ma più in Champions…”

TORINO – Le parole di Piccinini ai microfoni di TMW Radio: “È arrivato in una squadra già vincente a cui si chiedeva di dare anche spettacolo. Anche Agnelli aveva la sensazione di azzardare, ma si era reso conto che il Napoli di Sarri riceveva più apprezzamenti sulla qualità del gioco rispetto ai bianconeri. Al Chelsea non è riuscito a riprodurre certi modelli di calcio, perché aveva giocatori diversi. Anche alla Juve è così, ha giocatori che giocano e ragionano in maniera differente. Non ci si poteva spettare certe trame viste a Napoli. Il suo gioco si intravede, più in Champions, ci si sta andando molto lentamente”.