TORINO – Il centrocampista del Lecce, Iacopo Petriccione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match in casa contro l’Inter di Antonio Conte. Queste le sue parole: “Oggi serviranno quella rabbia e quella cattiveria in più. In casa abbiamo messo in difficoltà la Juventus, quindi anche oggi possiamo mettere in difficoltà l’Inter”.