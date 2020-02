Petit: “Messi non è una macchina come Cristiano. CR7 è un mostro, a Leo restano altri due anni al massimo”

TORINO – L’ex centrocampista della Francia e dell’Arsenal Emmanuel Petit, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Daily Mirror, dove ha parlato della differenza tra Cristiano Ronaldo e Messi.

“Credo che Messi non sarebbe adatto all’intensità che si vede in Premier League, odia il pressing e prendere calci anche perché in Liga lo proteggono. Se il Manchester City avesse voluto prenderlo, avrebbe dovuto farlo tempo fa visto che avrà solo uno o due anni ad alti livelli: fisicamente non è una macchina come Cristiano Ronaldo, lui è un mostro”.