TORINO – Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha deciso di commentare la sconfitta di ieri per 1-2 contro la Juventus con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Questa la didascalia dell’attaccante di proprietà del Napoli: “Metterci l’anima non basta. Fare goal, il decimo in stagione, non basta. Ho la responsabilità di questa squadra. Devo fare di più e non abbiamo più tempo per sbagliare… “.

