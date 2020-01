TORINO – Mercoledì sera sarà di nuovo sfida tra Juventus e Roma. Bianconeri e giallorossi si affronteranno per i quarti di finale di Coppa Italia. La Roma versa in una situazione complicata dal punto di vista degli infortuni, e stando alle parole di Fonseca se ne sarebbe aggiunto anche un altro: “Perotti ha subito un trauma contro il Parma e non sarà convocato e difficilmente sarà pronto per la Juventus”.