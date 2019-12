Perin verso il ritorno a Genoa

TORINO – Il portiere della Juventus Mattia Perin sta continuando ad allenarsi con la Juventus, nonostante noi sia più nei piani della società.

I bianconeri infatti, dopo il mancato passaggio al Benfica la scorsa estate, stanno cercando di piazzare il portiere per gennaio, con l’estremo difensore che potrebbe tornare a giocare sotto la Lanterna: Juventus e Genoa stanno infatti trattando per il ritorno del portiere in rossoblu, con la trattativa che sembra ben avviata e destinata ad una conclusione positiva.