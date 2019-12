TORINO – Il portiere della Juventus Mattia Perin potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio per far ritorno nella sua ex squadra.

Durante la pausa natalizia infatti, il giocatore dovrebbe tornare sotto la Lanterna per iniziare la preparazione insieme ai nuovi, ed ex compagni, provando così a giocarsi un posto per l’Europeo che si terrà questa estate in giro per il continente. Alla Juve dovrebbe andare un conguaglio intorno ai 10 milioni.