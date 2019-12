TORINO – Il portiere della Juventus Mattia Perin è pronto a tornare nella sua Genoa per una avventura.

Fuori per infortunio e messo poi fuori rosa da Maurizio Sarri, mancherebbe solo l’ufficialità per il suo ritorno in prestito all’ombra della Lanterna nelle fila della squadra rossoblu. Perin infatti tornerà a giocare nel Genoa, cercando di guadagnarsi un posto per i prossimi Europei in programma questa estate.