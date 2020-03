Perin: futuro alla Juve incerto

TORINO – Il futuro del portiere Mattia Perin ancora non è stato deciso, anche se sembra che difficilmente continuerà alla Juventus.

Il giocatore rientrerà in bianconero alla fine del prestito al Genoa, ma potrebbe non rimanere a Torino: Buffon dovrebbe infatti giocare ancora il prossimo anno, chiudendo di fatto le porte a Perin, che potrebbe ripartire subito o rimanere nella sua Genoa dove è attualmente in prestito. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è arrivato anche un clamoroso annuncio di mercato che sta facendo sognare i tifosi bianconeri: “Sì, ha scelto la Juventus!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

