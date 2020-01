TORINO – Il suo prestito al Genoa è stato ufficializzato soltanto pochi giorni fa, ma Mattia Perin è già titolare contro il Sassuolo. Davide Nicola ha deciso di dargli fiducia per la prima gara sulla panchina del Grifone. È un Genoa tutto nuovo, che ha cambiato tantissimo in questo gennaio. Per i rossoblù c’è stato un avvicendamento in panchina, oltre agli arrivi di Destro e Perin.