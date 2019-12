Perin e Khedira alla cena di Natale, i pantaloni del tedesco scatenano l’ironia sui social

TORINO – Ieri la Juventus si è radunata per la consueta cena pre natalizia. I bianconeri hanno posato per tantissime foto, accompagnati dalle famiglie e sfoggiando tutto il loro stile. Ma a qualcuno non è andata molto bene. Khedira, immortalato al fianco di Perin, è stato bersagliato da una serie di commenti ironici a causa di un abbigliamento non proprio in linea con l’evento. “Khedira con i pantaloni del pigiama” e “acqua alta in casa?” sono soltanto alcuni dei commenti piovuti sul profilo Instagram di Perin, che non ha perso l’occasione di prendere un po’ il giro il compagno sui social. Ma intanto, proprio pochissimi minuti fa, è stata diffusa una nuova bomba su CR7: confermata la clamorosa notizia di ieri, CR7 ha deciso! >>>VAI ALLA NOTIZIA