Percassi: “Kulusevski? Di fronte a certe cifre..”

TORINO – Il presidente del’Atalanta Antonio Percassi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Deejay, ai quali ha parlato del futuro del sua squadra.

“Per noi l’esigenza fondamentale è che i conti siano a posto e nel calcio è un attimo che si vada in difficoltà. Abbiamo puntato molto sul settore giovanile e il salto di qualità arriva da lì. Ogni anno ci siamo rinforzati sempre di più grazie a loro che abbiamo poi piazzato in squadre importanti. Kulusevski? La fortuna è che abbiamo un giocatore che è esploso e diventerà un gran giocatore. Abbiamo non fretta, ma di fronte a determinate cifre faremo quello che abbiamo sempre fatto ovvero monetizzare e reinvestire. Lo faremo a prescindere da lui perché questo modello ci permette di crescere.”