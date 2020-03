Percassi: “Due ore di spettacolo e gioia per Bergamo”

TORINO – Il numero uno dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di Champions League.

“Un momento molto molto particolare per Bergamo e la Lombardia. Hanno dato due ore di spettacolo e di gioia. Possiamo solo ringraziarli per quello che stiamo facendo. Sappiamo che valore ha il calcio in questo momento, ma sappiamo anche che questo male sarà sconfitto se tutti ci comporteremo come si deve”.

“Stiamo vivendo un sogno, vogliamo continuare. Qualsiasi avversario va bene. Noi ci mettiamo tanto impegno e massima attenzione nei confronti di una società e una squadra che sentiamo sulla pelle. Quello che facciamo è per il nostro territorio. Siamo nati e cresciuti su quei campi e oggi il lavoro paga. Abbiamo dedicato tanto tempo e tanta dedizione, la nostra città se lo merito. Non sono solito parlare ai microfoni, so quanta gente che è a casa a Bergamo viveva questa partita come una speranza. Questi ragazzi passeranno alla storia del calcio italiano”.

