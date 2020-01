TORINO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bologna si sarebbe aggiunto nella corsa per accaparrarsi Marko Pjaca. E non solo. I rossoblu sarebbero anche anche leggero vantaggio rispetto alle altre squadre di Serie A che hanno mostrato interesse per l’esterno croato. Ricordiamo che sul giocatore ci sono anche Lazio, Cagliari e Hellas Verona. Come finirà questa telenovela?