Pepe: “Lazio intelligente e umile. Tridente Juve? Non è un problema”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Simone Pepe ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, ai quali ha parlato della Supercoppa Italiana vinta ieri dalla Lazio contro la Juventus.

“Due sconfitte della Juventus contro la Lazio significano che i biancocelesti stanno facendo cose straordinarie e sono in grande crescita. La Lazio è stata molto intelligente e molto umile, si è messa nella propria metà campo per difendere e poi ripartire per colpire. Tridente pesante con Ronaldo, Higuain e Dybala in campo insieme? Non è un problema. In giro per l’Europa le grandi squadre come Real, Barcellona e PSG giocano con tutti i giocatori di qualità in campo, anche la stessa Lazio ha trovato l’equilibrio giusto seguendo questa via, può farlo anche la Juventus.”