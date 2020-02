TORINO – La Juventus ha deciso: il terzino del Cagliari Luca Pellegrini, in prestito dai bianconeri, tornerà a Torino a fine stagione.

Il giocatore, che sta disputando un grande campionato, ha convinto la dirigenza bianconera e Maurizio Sarri, e a giugno tornerá a Torino per prendere il suo posto sulla fascia, con la Juventus che spera di aver trovato in lui il prossimo terzino per i prossimi anni.