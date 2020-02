TORINO – L’ex calciatore brasiliano Pelè ha parlato intervistato dai microfoni della BBC sulla sua salute.

“Sto bene e continuo ad accettare le mie limitazioni fisiche nel modo migliore possibile. Intendo continuare a far rotolare il pallone”.

“Intendo portare avanti gli impegni presi. Ho buone e cattive giornate come tutte le persone della mia età. Non ho paura, sono determinato in quello che faccio.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<